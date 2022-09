Por el pase al Final Four. Portugal vs. España (EN VIVO EN DIRECTO ONLINE) se enfrentan este martes 27 de septiembre por la sexta jornada del grupo B de la UEFA Nations League. El encuentro se jugará en Estadio Municipal de Braga a partir de la 1:45 p. m. (hora peruana) y será televisado por los canales ESPN y STAR Plus. Recuerda que puedes seguir todas las incidencias, goles y minuto a minuto en Depor.com.

El equipo luso marcha como líder con 10 puntos y llega a este partido tras vencer por 4-0 a República Checa en la jornada pasada. Ahora, solo basta un empate para clasificar a la fase final de la competición.

Cabe resaltar que Portugal y España se enfrentaron en la primera fecha de la Liga de las Naciones. El compromiso quedó igualado (1-1) gracias a los goles Álvaro Morata para la ‘Roja’, mientras que Ricardo Horta anotó el empate.





Portugal vs. España: horarios





Perú: 1:45 p. m.

México: 1:45 p. m.

Ecuador: 1:45 p. m.

Colombia: 1:45 p. m.

Argentina: 3:45 p. m.

Uruguay: 3:45 p. m.

Chile 3:45 p. m.

Por otra parte, España se encuentra en el segundo lugar con 10 puntos y debe buscar el triunfo para clasificar a la siguiente etapa. En la previa, el DT de la ‘Roja’, Luis Enrique, destacó la importancia de este compromiso.

“Lo vamos a plantear como si fueran los cuartos de final de Qatar, nos la tenemos que jugar a un partido, noventa minutos y sólo nos vale ganar, no especulamos nunca y no vamos a especular mañana tampoco”, señaló.

“Aquí no hay partidos amistosos, aquí se juegan partidos contra rivales de tu mismo nivel. Ha cambiado el fútbol de selecciones en cuanto a exigencia y está todo muy igualado”, añadió.

Aunque España, al igual que Portugal por la mañana, hizo su último entrenamiento en un campo anexo al estadio para preservar el césped de cara al partido, Luis Enrique afirmó que “no está tan mal”.

“Cuando un césped no está en las mejores condiciones, como Portugal no entrenó, decidimos que nosotros tampoco, pero por lo que he visto no está tan mal. No sé si cuando lo pisen los jugadores, se puede levantar, pero en principio, me parece que esta bastante bien”, concluyó.

Portugal vs. España: canales





Es importante mencionar que el encuentro entre Portugal y España por la UEFA Nations League se transmitirá en exclusiva mediante las cámaras de Star Plus.





Portugal vs. España: posibles formaciones

Portugal: Diego Costa, Diogo Dalot, Rúben Dias, Pereira, Rui, Neves, William, Silva, Fernandes, Rafael Leao y Ronaldo.

España: Simon, Azpilicueta, García, Torres, Alba, Gavi, Busquets, González, Torres, Sarabia y Asensio.





