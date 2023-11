River Plate vs. Colo Colo se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) este miércoles 15 de noviembre por un amistoso internacional, que se llevará a cabo en el estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, ubicado en la ciudad de Concepción. El compromiso está programado para iniciar a las 8:00 de la noche (hora argentina y chilena) y será transmitido a través de la señal de STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa el minuto a minuto y las incidencias del partido en Depor.

El ‘Millonario’ llega a este partido tras caer por 3-1 ante Rosario Central, por la Copa de la Liga Profesional. Se vienen encuentros de selecciones, así que el equipo dirigido por Martín Demichelis busca seguir con rodaje para llegar en ritmo al cierre del torneo argentino, en el que tiene un pie en los cuartos de final.

River chocará con el ‘Cacique’ en Chile tal y como viene haciendo cada vez que hay una pausa al fútbol local. La última vez se midió ante Universidad Católica. Para este partido, el DT no podrá contar con jugadores convocados como Franco Armani (Argentina), Paulo Díaz (Chile), Nicolás de la Cruz (Uruguay) y Salomón Rondón (Venezuela), así como los del Sub-23 de Argentina, Santiago Simón y Pablo Solari.

Demichelis apuntará a darle minutos a casi todo el plantel, pero iniciará el partido con la mayoría de los titulares habituales, con la intención de mejorar detalles. Cabe destacar que el próximo viernes jugará otro amistoso internacional, esta vez ante Independiente Rivadavia, flamante ascendido a Primera. El duelo se jugará en Mendoza.

Colo Colo, por su parte, llega a este compromiso tras vencer por 2-0 a Unión La Calera, por la fecha 27 del Campeonato Nacional de Chile, en el que se ubica en el tercer lugar con 48 puntos. A falta de tres jornadas para el final, el líder Cobresal tiene 52 unidades. El ‘Cacique’ sueña con un tropiezo de los rivales (el segundo lugar es Huachipato con 50) y escalar posiciones.

¿A qué hora juega River vs. Colo Colo?

El partido River vs. Colo Colo está programado para jugarse el miércoles 15 de noviembre. Asimismo, iniciará a las 8:00 de la noche, en horario argentino, uruguayo, chileno y brasileño. En países como Perú, Ecuador y Colombia comenzará a las 6:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:00 p.m.

¿En qué canales ver River vs. Colo Colo?

El partido River vs. Colo Colo será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para toda América Latina a través de la señal de STAR Plus (exclusivo). Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo y las incidencias del compromiso.

River vs. Colo Colo: ¿dónde se juega?





