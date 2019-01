Dura exigencia: en Venezuela piden la expulsión Nico Díaz tras llamar "muerto de hambre" a Bonilla

Las disculpas, al parecer, no serán suficiente. Nicolás Díaz, jugador de la selección chilena Sub 20, llamó "muerto de hambre" al venezolano Pablo Bonilla en partido por el Sudamericano Sub 20 , lo cual, desde luego, provocó diversas críticas hacia el futbolista, quien pese a disculparse por el exabrupto, aún sigue pagando las consecuencias de lo que dijo. Y ahora, desde Venezuela, piden que sea expulsado del torneo.



El medio de comunicación venezolano 'La Tele Tuya' mostró su indignación e instó a la Federación Venezolana de Fútbol a que solicite la expulsión de Nicolás Díaz del certamen, que entrega cuatro cupos al Mundial de la categoría.

"¡No insultaste a un jugador, le faltaste el respeto a un país Nicolás Díaz! ¡Llamaste "muerto de hambre" a más de 30 millones de venezolanos que luchan día a día! Desde la casa del fútbol nacional, instamos a la @FVF_Oficial a pedir la exclusión y expulsión de Díaz del torneo", se publicó en la cuenta de Twitter del canal.

Nicolás Díaz , en Instagram, se disculpó e intento explicar su reacción. "Si respondí como respondí, es porque Bonilla me insultó con algo que no vale la pena repetir cuando me caí en esa jugada, y en la calentura del momento", indicó.

En el partido, Venezuela venció 2-1 a Chile y sumó su segunda victoria en el Sudamericano Sub 20. La 'Vinotinto' se sitúa como líder del Grupo A, y con grandes chances de clasificar al hexagonal final.