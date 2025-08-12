Este miércoles 13 de agosto, el Bluenergy Stadium de Italia será testigo del esperado duelo entre el campeón de la Champions League, Paris Saint-Germain (PSG), y el vencedor de la Europa League, Tottenham Hotspur; en la edición 50 de la Supercopa de la UEFA.

PSG y Tottenham no cuentan con antecedentes oficiales en competiciones de la UEFA, lo que convierte a la Supercopa 2025 en un choque inédito a nivel competitivo, pues será la primera vez que parisinos y londinenses midan fuerzas con un título europeo en disputa. En este contexto, Betsson coloca como favorito para este encuentro al PSG, con una cuota de 1.46.

Situación Actual de los equipos

PSG llega con el impulso de haber conquistado el ansiado triplete continental (Ligue 1, Copa de Francia y Champions League), consolidando su estatus como la fuerza dominante del fútbol europeo. Durante la pretemporada, ficharon al portero Lucas Chevalier en medio de rumores sobre una posible salida de Gianluigi Donnarumma, el líder del arco en el equipo parisino. Asimismo, con la recuperación de Lucas Hernández y Willian Pacho, Luis Enrique ya dispone de su plantilla completa.

El Tottenham, por su parte, atraviesa una etapa de reconstrucción tras una temporada complicada en la Premier League (puesto 17), pero coronada con el título de la Europa League. Bajo la dirección de Thomas Frank, los Spurs han incorporado a figuras como Mohammed Kudus, Mathys Tel y João Palhinha, en su intento por equilibrar la plantilla después de la salida de Son Heung-min y las lesiones de Maddison, Kulusevski y Dragusin.

En caso de victoria de los Spurs, la cuota es de 6.50. Betsson paga una cuota de 4.95 veces el valor de la apuesta si el partido termina en empate.

Poderío y renovación

El partido se perfila como una batalla entre el consolidado poderío ofensivo del PSG y la renovada ilusión del Tottenham, que busca afianzar su renacimiento bajo la dirección de Frank. Las cuotas de Betsson reflejan al cuadro parisino como amplio favorito, aunque los londinenses podrían sorprender en su estreno oficial europeo.