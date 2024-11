La fecha 11 de las Eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026 empezó con emociones y goles en todos los rincones de Sudamérica. Venezuela y Brasil regalaron un gran partido en Maturín (1-1), Ecuador hizo pedazos al ganarle por 4-0 a Bolivia en el Monumental de Guayaquil y las selecciones de Argentina y Paraguay no bajaron el ritmo en un choque que terminó a favor de la Albirroja por 2-1. Para nuestro deleite, este viernes continúa la fecha doble de Clasificatorias con dos encuentros electrizantes: Perú vs Chile y Uruguay vs. Colombia. Con tanto fútbol encima, revisa cómo se mueve la tabla de posiciones tras la disputa de partidos de la undécima jornada.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 11 7 1 3 20 7 13 22 2 Colombia 10 5 4 1 13 6 7 19 3 Brasil 11 5 2 4 16 10 6 17 4 Uruguay 10 4 4 2 13 6 7 16 5 Ecuador 11 5 4 2 10 4 6 16 6 Paraguay 11 4 4 3 6 5 1 16 7 Venezuela 11 2 6 3 9 11 -2 12 8 Bolivia 11 4 0 7 11 25 -14 12 9 Perú 10 1 3 6 3 14 -11 6 10 Chile 10 1 2 7 5 18 -13 5





Partidos y resultados de la fecha 11 de Eliminatorias 2026

FECHA HORA (PER) PARTIDO ESTADIO 14/11 FINAL Venezuela 1-1 Brasil Estadio Monumental de Maturín (Monagas) 14/11 FINAL Paraguay 2-1 Argentina Defensores del Chaco (Asunción) 14/11 FINAL Ecuador 4-0 Bolivia Estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil) 15/11 7:00 p.m. Uruguay vs Colombia Estadio Centenario (Montevideo) 15/11 8:30 p.m. Perú vs Chile Estadio Monumental (Lima)