Llegó el día tan esperado por los hinchas del fútbol sudamericano: la última fecha doble de 2024. Este jueves 14 de noviembre comenzó la fecha 11 de las Eliminatorias 2026 de Conmebol, una jornada llena de emociones. Con el cierre de la primera rueda, arrancó la etapa de las revanchas, donde las selecciones deberán afinar sus estrategias y corregir errores si quieren mantener vivas sus aspiraciones de clasificar al Mundial de Norteamérica. Como en cada enfrentamiento, cada punto es crucial, y esta fecha será clave para definir el futuro de todas las selecciones. A continuación, te presentamos la tabla de posiciones, partidos y resultados de la jornada.

Para esta primera fecha de noviembre, todo comenzará con el intenso partido entre Venezuela y Brasil, pactado para este jueves 14 de noviembre a las 4:00 pm (hora de Perú). Este encuentro se desarrollará en el Estadio Monumental de Maturín (Monagas), y ambas selecciones saldrán al campo con la misión de sumar tres puntos para asegurar su puesto en el próximo Mundial.

Horas más tarde, tendremos el Paraguay vs. Argentina, que comenzará a las 6:30 pm (hora de Perú) en el Defensores del Chaco (Asunción), un choque con pronósticos incierto. Media hora después, a las 7:00 pm (hora de Perú), Ecuador y Bolivia protagonizarán un partido decisivo que se jugará en el Estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil), cerrando así la jornada del jueves.

Sin embargo, no serán los únicos partidos, ya que siguiendo con la programación, el viernes 15 de noviembre tendremos el Uruguay vs. Colombia a las 7:00 pm (hora de Perú) en el Estadio Centenario (Montevideo). Finalmente, cerraremos la fecha 11 con el esperado “Clásico del Pacífico”: Perú vs. Chile, que se disputará en el Estadio Monumental (Lima) a las 8:30 pm (hora de Perú).





Partidos y resultados de la fecha 11 de Eliminatorias 2026

FECHA HORA (PER) PARTIDO ESTADIO 14/11 4:00 p.m. Venezuela vs Brasil Estadio Monumental de Maturín (Monagas) 14/11 6:30 p.m. Paraguay vs Argentina Defensores del Chaco (Asunción) 14/11 7:00 p.m. Ecuador vs Bolivia Estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil) 15/11 7:00 p.m. Uruguay vs Colombia Centenario (Montevideo) 15/11 8:30 p.m. Perú vs Chile Estadio Monumental (Lima)





Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 10 7 1 2 19 5 14 22 2 Colombia 10 5 4 1 13 6 7 19 3 Uruguay 10 4 4 2 13 6 7 16 4 Brasil 10 5 1 4 15 9 6 16 5 Ecuador 10 4 4 2 6 4 2 13 6 Paraguay 10 3 4 3 4 4 0 13 7 Bolivia 10 4 0 6 11 21 -10 12 8 Venezuela 10 2 5 3 8 10 -2 11 9 Perú 10 1 3 6 3 14 -11 6 10 Chile 10 1 2 7 5 18 -13 5

La Selección Peruana se ubica en el puesto 9 de las Eliminatorias Mundial 2026 con 6 puntos. (Foto: Getty Images)





