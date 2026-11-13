Desde el (Quito, Ecuador), vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por un . ¿Dónde pasan el partido? En todo el suelo ecuatoriano, este cruce será televisado por las señales de Teleamazonas y TC Televisión. Si estás en Costa Rica, podrás mirarlo por Repretel. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este viernes 13 de noviembre desde las 19:00 horas (horario en Ecuador y una hora menos en Costa Rica). No te pierdas todos los detalles de este amistoso en las plataformas de Depor.

Ecuador vs. Costa Rica será transmitido por Teleamazonas, TC Televisión y Repretel. (Video: FEF)
Ecuador vs. Costa Rica será transmitido por Teleamazonas, TC Televisión y Repretel. (Video: FEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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