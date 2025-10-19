Telefe (EN VIVO | EN DIRECTO) estará a cargo del vs. por el . Las acciones se desarrollaran en el Estadio Nacional de Santiago el domingo 19 de octubre de 2025. Ambos países se encuentran en la final de la competencia desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Paraguay y dos horas más en Argentina). El partido puede ser visto también en señal de DSports, disponible en DIRECTV con la opción en plataformas de DGO.

Argentina vs. Marruecos por Mundial Sub-20. (Video: DSPORTS)
Argentina vs. Marruecos por Mundial Sub-20. (Video: DSPORTS)

TAGS RELACIONADOS