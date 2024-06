Argentina vs Canadá romperán fuegos de la Copa América 2024 este jueves 20 de junio desde las 21:00 horas de Buenos Aires; 20:00 ET / 19:00 CT / 18:00 MT / 17:00 PT de USA, 19:00 horas (ECU/COL/PER) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. La ‘abiceleste’ va en defensa del título continental ante un rival debutante en esta competición y que, en el papel, no supone mayor dificultad, sin embargo tiene entre sus filas al impresionante Alphonso Davies, lateral del Bayern Múnich. El duelo entre ambas selecciones, válida por la primera fecha del grupo A, será televisado EN DIRECTO y GRATIS vía Telefe EN VIVO.

Los de Lionel Scaloni y los canadienses integran el grupo junto a Perú y Chile, dos selecciones protagonistas en las últimas ediciones de Copa América. Es importante recordar que solo los dos primeros del grupo accederán a los cuartos de final del tonro continental.

Lionel Scalonia alinearía a su mejor once en el debut ante Canadá por Copa América, este jueves 20 de junio en el Mercedes Benz Stadium.| Foto: AFP

¿Dónde ver Telefe el Argentina vs. Canadá?

Mira de la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV y Flow. De esta forma, podrás ver el partido Argentina vs. Canadá.

Canal 12 SD y 1001 HD de Telecentro

Canales 123 SD y 1123 HD de DIRECTV

Canales 80.5 de Flow

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

El duelo entre Argentina vs. Canadá será transmitido también de manera gratuita vía online a través de la señal de mi Telefe en vivo. Para seguir las acciones de este importante partido por Copa América 2024, te invito a ingresar la link que dejaré a continuación.

Telefe EN VIVO: partidos de Copa América que transmitirá

Como indicamos, Telefe tiene de forma parcial los derechos de la transmisión de la Copa América en todo el territorio argentino. Mediante su señal abierta y distintos cable operadores, se podrán ver en vivo todos los partidos de la selección albiceleste. Además del duelo inaugural, llevará ante ustedes un partido de cuartos de final, otro de semifinales y la final.

20/06 | Argentina vs Canadá | 21:00 hrs | Telefe

25/06 | Argentina vs Chile | 22:00 horas | Telefe

29/06 | Argentina vs Perú | 21:00 hrs | Telefe

