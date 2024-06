La campeona del mundo y vigente ganadora de la Copa América sale a defender su título. Arranca el camino de la albiceleste en la edición Copa América 2024 y será con el juego de Argentina vs. Canadá, que será transmitido este jueves 20 de junio desde las 21:00 horas (Argentina/Uruguay) por la señal de TyC Sports. El equipo que dirige Lionel Scaloni no presenta baja alguna para su primer partido en el certamen y saldrá a demostrar por qué actualmente es el mejor equipo del mundo, ante un conjunto norteamericano que en los amistosos previos dejó muchas dudas. Sigue aquí la transmisión y no te pierdas el minuto a minuto.

Argentina vs. Canadá EN VIVO con transmisión de TyC Sports: así se vive la previa en la albiceleste (Video: @Argentina)