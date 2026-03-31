La selección de Argentina afrontará un desafiante amistoso internacional frente a Zambia este martes 31 de marzo de 2026, en el mítico estadio La Bombonera de Buenos Aires, con horario confirmado para las 20:15 (hora local de Argentina), según la programación oficial difundida por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los principales medios deportivos especializados. Para todo el público argentino, el partido se podrá ver en vivo y en directo por Telefe en TV abierta y Mi Telefe en streaming online.
¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Zambia EN DIRECTO ONLINE por fecha FIFA?
Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV, Flow, entre otros. De esta forma, podrás ver el partido amistoso Fecha FIFA entre Argentina vs. Zambia.
- Canal 10 de Cablevisión Flow
- Canal 10 de Super Canal
- Canal 10 de TeleRed
- Canal 10 de Movistar TV
- Canal 12 de Telecentro
- Canal 17 de Megacable
- Canal 123 SD y 1123 JD de DIRECTV
- Canal 603 de Cablevideo
- Canales 80.5 de Flow
¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?
Descarga las apps de Telefe para ver el partido de Argentina vs. Zambia EN VIVO y EN DIRECTO desde tu teléfono móvil, Smart TV, PC o Tablet desde Android (Google Play Store) y iOS (App Store) por amistoso Fecha FIFA este martes 31 de marzo de 2026.
¿A qué hora juega Argentina vs. Zambia EN VIVO?
Conoce los horarios por país para ver el partido amistoso entre Argentina vs. Zambia EN VIVO EN DIRECTO este martes 31 de marzo.
|País
|Hora local
|Argentina
|20:15
|Bolivia
|19:15
|Paraguay
|20:15
|Perú
|18:15
|Colombia
|18:15
|Ecuador
|18:15
|Uruguay
|20:15
|Venezuela
|19:15
|Chile
|20:15