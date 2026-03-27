¡La Scaloneta vuelve a casa y la pasión albiceleste se siente con fuerza en todo Estados Unidos! Este viernes 27 de marzo de 2026 a las 8:15 pm (hora de Buenos Aires) / 7:15 pm ET (Tiempo del Este de EE.UU), la campeona del mundo, Argentina, recibe a Mauritania en una Bombonera que promete ser una caldera para despedir a sus héroes antes del Mundial 2026. Con un Lionel Messi en estado de gracia y el invicto de tres victorias al hilo bajo el mando de Lionel Scaloni, Argentina busca un triunfo contundente frente a una selección africana que llega con una racha negativa de seis partidos sin ganar. Si quieres disfrutar de este espectáculo EN VIVO y GRATIS, la mejor opción para la comunidad hispana es sintonizar Telefe en señal abierta o seguir la transmisión oficial por Internet y otras plataformas digitales autorizadas. No te pierdas ni un segundo de la magia del 10 argentino y la jerarquía de los bicampeones de América en directo desde Buenos Aires, conectándote a la señal de Telefe en vivo para vivir la emoción del fútbol de élite desde cualquier rincón de EE. UU. Este choque es la oportunidad perfecta para ver cómo se prepara la mejor selección del planeta para defender su corona mundialista con todo su arsenal ofensivo.
¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Mauritania?
Mira de la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV y Flow. De esta forma, podrás ver el partido Argentina vs. Mauritania.
- Canal 12 SD y 1001 HD de Telecentro
- Canales 123 SD y 1123 HD de DIRECTV
- Canales 80.5 de Flow
¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?
El duelo Argentina vs. Mauritania será transmitido también de manera gratuita vía online a través de la señal de mi Telefe en vivo para seguir las acciones de este importante partido de preparación para el Mundial 2026: