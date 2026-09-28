transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este lunes 28 de septiembre desde las 5:25 a.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, además de una hora más en Venezuela, es decir 6:25 a.m., con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 4:25 a.m. y en España a las 1:25 p.m. del mismo día. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV!

Venezuela vs. Japón: transmisión de Televen por un amistoso internacional. (Video: @selevinotinto)
Venezuela vs. Japón: transmisión de Televen por un amistoso internacional. (Video: @selevinotinto)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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