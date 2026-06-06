Este sábado 6 de junio desde las 5:00 p.m. (horario en Perú), Venezuela vs. Turquía chocan en un partido amistoso por el amistoso FIFA. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de Televen y Venevisión en territorio venezolano, además del servicio de televisión por suscripción Simple TV. En Latinoamérica, se verá en ESPN por Disney Plus- Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Inter&Co Stadium será el escenario de este duelo que comenzó con una hora más en Venezuela, mientras que dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.
¿A qué hora juegan Venezuela vs. Turquía en Perú?
Venezuela vs. Turquía está programado para este sábado 6 de junio desde la 5:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Mientras que en Bolivia a las 6:00 p.m.; en Argentina, Uruguay y Paraguay a las 7:00 p.m.; en México a las 4:00 p.m.; y en España a las 12:00 a.m. del sábado.
¿A qué hora juegan Venezuela vs. Turquía en Venezuela?
Por su parte, en el país venezolano, el duelo está pactado para comenzar a las 6:15 p.m. Este duelo formará parte de la preparación del equipo turco que participará en la próxima Copa del Mundo 2026.
¿En qué canales ver Venezuela vs. Turquía en Perú?
Venezuela vs. Turquía se disputará en el Inter&Co Stadium, en Estados Unidos, con la transmisión de ESPN, para todo el territorio latinoamericano, pero solo a través de su plataforma de streaming Disney Plus.
¿En qué canales ver Venezuela vs. Turquía en Venezuela?
El importante duelo de medición, contará con la transmisión exclusiva de Televen, Venevisión y Simple TV, para todo el territorio venezolano. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.