Televen estará a cargo de la transmisión (EN VIVO | EN DIRECTO) de vs. . El partido de fecha FIFA, se llevará a cabo en el Chase Stadium. Las acciones se desarrollarán este martes 18 de noviembre del 2025 desde las 8:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Paraguay y dos horas más en Argentina. ¿En qué canales puedes verlo? El partido contará con la transmisión de Televen para Venezuela. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Venezuela vs. Canadá por amistoso. (Video: One Soccer)
Venezuela vs. Canadá por amistoso. (Video: One Soccer)

TAGS RELACIONADOS