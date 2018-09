El último lunes, el planeta fútbol fue testigo de la coronación de los mejores jugadores del año en los premios 'The Best' de la FIFA. Además de la coronación de Luka Modric, hubo otra parte de la ceremonia en la que pudimos conocer el once ideal de la temporada.



El equipo soñado de FIFPro estuvo conformado por: De Gea; Dani Alves, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Luka Modric, N'Golo Kanté; Eden Hazard, Lionel Messi, Kylian Mbappé; y Cristiano Ronaldo.

Así como hablamos de 'The Best', llega la hora de mencionar a 'The Worst' en una imagen que ha estado circulando por las redes sociales. Se trata de los jugadores que han tenido una temporada para el olvido. Figuran jugadores como Karius, Benzema, Semedo, entre otros.