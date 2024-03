The Strongest vs. Bolívar se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este domingo 10 de marzo por la quinta jornada de la Primera División de Bolivia, que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Hernando Siles de La Paz. El partido está programado para arrancar desde las 4:30 de la tarde (hora peruana) y 5:30 p.m. (hora boliviana). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL para toda América Latina a través de las señales de Tigo Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Bolívar vs. The Strongest: retorno de Erwin Saavedra previo al clásico de Bolivia. (Video: Bolívar)

The Strongest vs. Bolívar: alineaciones probables

The Strongest: Guillerme Viscarra; Ronald Bustos, Maximiliano Caire, Adrián Jusino, Carlos Roca; Álvaro Quiroga, Daniel Rojas, Jaime Arrascaita, Jeyson Chura, Michael Ortega; Enrique Triverio.

Bolívar: Carlos Lampe; Yomar Rocha, Renzo Orihuela, Jesús Sagredo, Luis Paz; Bruno Sávio, Leonel Justiniano, Ramiro Vaca, Patricio Rodríguez; Carmelo Algaranaz, Franciso Da Costa.