Este miércoles 18 de septiembre, The Strongest vs Bolivar rivalizan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Primera División de Bolivia, en una nueva edición del clásico paceño. Este partido se disputará en el Estadio Hernando Siles de La Paz y está programado para iniciar a las 8:00 p.m. (horario de Bolivia, una hora menos en Perú) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de Tigo Sports y Tigo Sports 3. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

The Strongest vs Bolivar: así se vive la previa del clásico paceño. (The Strongest)