vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la fecha 26 de la Liga de Bolivia 2025. Este duelo se disputará desde el estadio Hernando Siles de La Paz, este domingo 30 de noviembre. ¿A qué hora empezará el encuentro? Las acciones se desarrollarán desde las 4:15 p.m. (hora peruana), una hora más en Bolivia. ¿En qué canales está disponible? La transmisión de este choque será en la señal de Fútbol Canal para suelo boliviano. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

The Strongest vs. Bolívar por Liga de Bolivia. (Video: Fútbol Canal)
The Strongest vs. Bolívar por Liga de Bolivia. (Video: Fútbol Canal)

TAGS RELACIONADOS