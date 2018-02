The Strongest vs. Bolívar juegan este domingo en el Hernado Siles de La Paz por el Torneo Apertura 2018 del fútbol de Bolivia. El Clásico, que está programado para las 4 de la tarde (hora boliviana y peruana), será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por las señales de Cotas TV y Tigo Sports. Aunque recuerda que también podrás seguir el Minuto a Minuto ONLINE más completo en esta nota de Depor.com.

Bolívar , primero en la tabla de posiciones de la Serie A con 9 unidades, se enfrentan al reto de conservar el invicto y lograr su cuarta victoria al hilo ante un The Strongest, que buscará romper la buena racha que ha tenido su rival tradicional en los últimos clásicos.



Con seguridad comandará los ataques del Bolívar el argentino Marcos Riquelme, el máximo artillero del Torneo Apertura 2018 del fútbol de Bolivia con cuatro goles anotados en las tres fechas disputadas hasta el momento.



Es probable que Vinícius también incluya en el equipo titular al sueco-boliviano Martín Smedberg y al español Juan Miguel Callejón, quien contribuyó con un doblete al 5-1 propinado por los celestes al Real Potosí en la tercera jornada del Torneo Apertura.



El The Strongest , quinto en la serie B con cuatro enteros, presentará previsiblemente la misma formación con que venció por 0-1 al Nacional Potosí en la anterior fecha. Esto implicará el debut en el clásico boliviano del ecuatoriano Edison Carcelén, el colombiano Edis Ibargüen y el portero José Peñarrieta.



The Strongest vs. Bolívar: alineaciones probables.



The Strongest: Peñarrieta; Ortiz, Marteli, Carcelén y Bejarano; Veizga, Wayar, Campos y Castro; Escobar e Ibargüen.



Bolívar: Quiñonez, Bejarano Raldes Gutierrez Flores, Prieto Morales Smedberg Callejón Arce Riquelme.