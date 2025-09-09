Bolivia vs. Brasil EN VIVO: mira el partido por TiGo Sports en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. (Fotos: AFP / Composición Depor)
El partido Bolivia vs. Brasil EN VIVO por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se juega este martes 9 de septiembre en el Estadio Municipal Villa Ingenio de El Alto, La Paz, desde las 20:30 (ARG/URU), 19:30 (CHI/BOL) y 18:30 (COL/PER/ECU), con transmisión por TiGo Sports EN VIVO GRATIS en TV y también disponible vía TuVes Online; la Verde, con figuras como Ervin Vaca y Miguel Terceros, busca un triunfo clave que le permita soñar con el repechaje mundialista, mientras que la Canarinha de Carlo Ancelotti, con Casemiro, Marquinhos y Raphinha, ya clasificada, intentará cerrar con fuerza su participación rumbo al Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

