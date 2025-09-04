Transmisión de Tigo Sports para ver el partido de Paraguay vs. Ecuador, por la Jornada 17 de las Eliminatorias 2026. (Foto: AFP / Composición Depor)
Luego de 16 años, los guaraníes pueden volver a decir presentes en una Copa del Mundo. Este jueves 4 de septiembre, desde las 20:30 horas de Asunción, mira el partido de Paraguay vs. Ecuador a través de Tigo Sports y Tigo Sports Play, por la Jornada 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El equipo de Gustavo Alfaro solo necesita de un triunfo para asegurar su clasificación directa al Mundial y esperan hacerlo en casa, ante su gente. Por su parte, Ecuador tiene 25 unidades y ya se encuentra clasificada al Mundial de forma directa.

