Tigo Sports EN VIVO GRATIS - dónde ver partido Paraguay vs. Ecuador por Fútbol TV y Online
Luego de 16 años, los guaraníes pueden volver a decir presentes en una Copa del Mundo. Este jueves 4 de septiembre, desde las 20:30 horas de Asunción, mira el partido de Paraguay vs. Ecuador a través de Tigo Sports y Tigo Sports Play, por la Jornada 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El equipo de Gustavo Alfaro solo necesita de un triunfo para asegurar su clasificación directa al Mundial y esperan hacerlo en casa, ante su gente. Por su parte, Ecuador tiene 25 unidades y ya se encuentra clasificada al Mundial de forma directa.
Tigo Sports EN VIVO - ver Paraguay vs. Ecuador por Eliminatorias 2026. (Video: @LaTri) SOBRE EL AUTOR
Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.