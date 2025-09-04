Desde el Estadio Defensores del Chaco, vs. se van a ver cara a cara EN VIVO y EN DIRECTO por las . Este duelo correspondiente a la fecha 17 se verá a través de la transmisión de Tigo Sports en todo territorio paragauayo. Mientras que canales como ECDF y Zapping TV transmitirán para la región ecuatoriana. En Perú lo verás por la señal de Movistar TV (Movistar Eventos canal 11 SD y 711 HD). Se juega este 4 de septiembre a partir de la 6:30 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador; una hora más en Bolivia, Chile o Venezuela y dos más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay). Sigue cada detalle del partido en la web de Depor.

Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias 2026 | VIDEO: CONMEBOL
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

