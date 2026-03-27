Por un nuevo previo al Mundial 2026, se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de ESPN (Disney Plus) para toda Latinoamérica, mientras que desde Paraguay se verá mediante Tigo Sports. No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Fútbol Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro, a disputarse en el Estadio Georgios Karaiskakis (El Pireo, Grecia), está programado para las 14:00 horas del viernes 27 de marzo, con dos horas más en Paraguay.

Tigo Sports transmite el partido entre Paraguay vs. Grecia. (Video: APF)
Tigo Sports transmite el partido entre Paraguay vs. Grecia. (Video: APF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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