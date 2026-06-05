Por un nuevo amistoso internacional, Paraguay vs. Nicaragua se ven las caras con la transmisión exclusiva de ESPN (Disney Plus) para toda Latinoamérica, mientras que desde Paraguay se verá mediante Tigo Sports. No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Fútbol Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro se disputará en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción y está programado para el viernes 5 de junio desde las 5:15 p.m. con dos horas más en Paraguay.
¿A qué hora juegan Paraguay vs. Nicaragua en Perú?
Paraguay vs. Nicaragua está programado para este viernes 5 de junio desde la 5:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Mientras que en Venezuela y Bolivia a las 6:15 p.m.; en México a las 4:15 p.m.; y en España a las 12:15 a.m. del sábado.
¿A qué hora juegan Paraguay vs. Nicaragua en Paraguay?
Por su parte, en el país local, que recibirá por última vez a su Selección, antes de que emprendan el viaje a Norteamérica para lo que será el debut en la Copa del Mundo 2026, el duelo comenzará a las 7:15 p.m.
¿En qué canales ver Paraguay vs. Nicaragua en Perú?
Paraguay vs. Nicaragua se disputará en el estadio Defensores del Chaco en Asunción, con la transmisión de ESPN, para todo el territorio latinoamericano, con la despedida del equipo de Gustavo Alfaro.
¿En qué canales ver Paraguay vs. Nicaragua en Paraguay?
El importante duelo de despedida, contará con la transmisión exclusiva de Tigo Sports para todo el territorio paraguayo. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.