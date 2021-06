¿Cómo y dónde ver Bolivia - Chile por Copa América 2021 ? El duelo entre bolivianos y chilenos abrirá la segunda jornada del grupo A del torneo continental y se disputará en el Arena Pantanal de Cuiabá , en Mato Grosso. La transmisión del duelo será vía Tigo Sports y en esta nota te mostraremos los links disponibles y la forma de ver este partido de fútbol en vivo online gratis y vía streaming desde cualquier dispositivo móvil.

Bolivia sintió la baja de su mejor jugador el atacante Marcelo Martins. El delantero permanece en aislamiento tras detectarse, luego de una prueba PCR, que dio positivo para COVID-19 a muy pocas horas de debutar ante Paraguay por la Copa América 2021 . Otros jugadores, los cuales no se han revelado sus nombres, quedaron apartados de la competencia. Así, el venezolano César Farías tuvo que rearmar el equipo. Sin embargo, tras un buen inicio ante los paraguayos, los altiplánicos no pudieron sostener el ritmo ni la presión guaraní y cayeron por 3-1.

Chile por su parte necesita levantar cabeza tras la gris presentación que mostró en la jornada inaugural ante Argentina. Sin la presencia de Alexis Sánchez -descartado por toda la fase de grupos tras una lesión muscular- la ‘Roja’ buscará el triunfo que lo acomode en la parte alta de la tabla y tentar así su clasificación a los cuartos se final de la Copa América 2021 . Los dirigidos por Martín Lasarte acumulan 3 empates consecutivos, dos de ellos ante Argentina, y el otro, precisamente, ante Bolivia en condición de local por las Eliminatorias Qatar 2022.

Puedes ver el Bolivia - Chile por la señal de Tigo Sports desde cualquier dispositivo móvil y además a través de la app. Al descargarlo, tendrás acceso a este partido de fútbol en vivo y en directo y a todos los demás de la selección boliviana por Copa América 2021.

Bolivia conforma el grupo A de la Copa América 2021 y espera lograr la hazaña de clasificar a la siguiente fase. El país altiplánico transmitirá todos los partidos de fútbol en vivo y en directo online de su selección vía Bolivia TV, Tigo Sports y DirecTV Sports.

La Copa América 2021 se transmitirá en diferentes partes del mundo, e incluso se podrá seguir en diferentes lugares de Europa. La edición 47 del torneo Conmebol, el más antiguo del mundo a nivel de selecciones y se inicia este domingo 13 de junio y terminará el 10 de julio.

Argentina: TV Pública, TyC Sports, TyC Max, DirecTV Sports

Brasil: Fox Sports App, Fox Sports 1

Bolivia: Tigo Sports

Chile: Canal 13, TNT Sports, Estadio TNT Sports, DirecTV Sports

Colombia: Caracol, ESPN, WinSports Plus

Ecuador: DirecTV Sports

Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports, Tigo Max, DirecTV Sports

Perú: América Televisión, América TV GO, DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Estados Unidos: Fox Sports App, TUDN, Univision NOW

México: Sky HD

Últimos resultados de Bolivia

08/10/20 | Brasil 5-0 Bolivia | Fecha 1 | Eliminatorias Qatar 2022

13/10/20 | Bolivia 1-2 Argentina | Fecha 2 | Eliminatorias Qatar 2022

12/11/20 | Bolivia 2-3 Ecuador | Fecha 3 | Eliminatorias Qatar 2022

17/11/20 | Paraguay 2-2 Bolivia | Fecha 4 | Eliminatorias Qatar 2022

03/06/21 | Bolivia 3-1 Venezuela | Fecha 7 | Eliminatorias Qatar 2022

08/06/21 | Chile 1-1 Bolivia | Fecha 8 | Eliminatorias Qatar 2022

14/06/21 | Paraguay 3-1 Bolivia | F1 - Grupo A | Copa América

Últimos resultados de Chile

10/08/20 | Uruguay 2-1 Chile | Fecha 1 | Eliminatorias Qatar 2022

13/10/20 | Chile 2-2 Argentina | Fecha 2 | Eliminatorias Qatar 2022

13/11/20 | Chile 2-0 Perú | Fecha 3 | Eliminatorias Qatar 2022

17/11/20 | Venezuela 2-1 Chile | Fecha 4 | Eliminatorias Qatar 2022

03/06/21 | Argentina 1-1 Chile | Fecha 7 | Eliminatorias Qatar 2022

08/06/21 | Chile 1-1 Bolivia | Fecha 8 | Eliminatorias Qatar 2022

14/06/21 | Argentina 1-1 Chile | F1 - Grupo A | Copa América

Convocados de Chile para la Copa América 2021

Arqueros: Claudio Bravo (Betis), Gabriel Arias (Racing) y Gabriel Castellón (Huachipato FC).

Defensores: Daniel González (Santiago Wanderers), Mauricio Isla (Flamengo), Guillermo Maripán (Monaco), Gary Medel (Bologna), Eugenio Mena (Racing), Enzo Roco (Fatih Karagümrük), Francisco Sierralta (Watford) y Sebastián Vegas (Monterrey).

Mediocampistas: Tomás Alarcón (O’Higgins), Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen), Pablo Aránguiz (Universidad de Chile) Claudio Baeza (Toluca), Pablo Galdames (Vélez Sarsfield), Marcelino Núñez (Universidad Católica), Carlos Palacios (Internacional), César Pinares (Grêmio), Erick Pulgar (Fiorentina) y Arturo Vidal (Internazionale).

Delanteros: Luciano Arriagada (Colo Colo), Ben Brereton (Blackburn), Clemente Montes (Universidad Católica), Jean Meneses (León), Felipe Mora (Portland Timbers), Alexis Sánchez (Internazionale) y Eduardo Vargas (Atlético Mineiro).

Convocados de Bolivia para la Copa América 2021

Arqueros: Carlos Lampe (Always Ready), Ruben Cordano (Bolivar) y Javier Rojas (Bolivar).

Defensores: Jairo Quinteros (Bolivar), Luis Haquín (Melipilla), Adrian Jusino (Larissa), Diego Bejarano (Bolivar), Roberto Fernandez (Bolivar), Jorge Flores (Always Ready), Luis Barbosa (Aurora), Jose Sagredo (The Strongest) y Oscar Ribera (Blooming).

Mediocampistas: Leonel Justiniano (Bolivar), Juan Carlos Arce (Always Ready), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Diego Wayar (The Strongest), Moises Villarroel (Jorge Wilstermann), Boris Cespedes (Servette), Erwin Saavadera (Bolivar), Ramiro Vaca (The Strongest), Erwin Sanchez (Blooming) y Danny Bejarano (Pas Lamia).

Delanteros: Marcelo Moreno (Cruzeiro), Rodrigo Ramallo (Always Ready), Gilbert Alvarez (Jorge Wilstermann), Jaume Cuellar (S.P.A.L) y Jeyson Chura (The Strongest).