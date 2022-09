Tremendo duelo. Venezuela vs Emiratos Árabes Unidos (EN VIVO EN DIRECTO ONLINE) chocan desde las 10:00 a.m. (hora peruana) HOY, martes 27 de septiembre, en el Estadio Wiener Neustadt de Austria. Podrás disfrutar de este partido por las señales de TLT, ESPN, Star Plus y La Tele Tuya. Además, todas las incidencias, goles y minuto a minuto lo verás en Depor.com.

La ‘Vinotinto’ no clasificó al Qatar 2022, sin embargo, se alista de cara a su participación en las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. Por eso, en esta fecha FIFA, ha pactado distintos encuentros para que José Néstor Pékerman observe a distintos jugadores.

Hace algunos días, pactó un compromiso frente a Islandia y generó varias oportunidades de gol, pero perdió frente al conjunto europeo por 1-0. Ahora, espera conseguir un triunfo ante Emiratos Árabes Unidos y resolver el tema de definición en el área.

Es importante mencionar que Venezuela terminó en la última casilla (puesto 10) de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol 2022. La ‘Vinotinto’ sumó 10 unidades producto de sus tres triunfos, un empate y 14 derrotas.





Venezuela vs Emiratos Árabes Unidos: horarios





Perú: 10 a. m.

México: 10 a. m.

Ecuador: 10 a. m.

Colombia: 10 a. m.

Argentina: 12 p. m.

Uruguay: 12 p. m.

Chile: 12 p. m.

Por otra parte, Emiratos Árabes Unidos tampoco logró clasificar al Mundial de Qatar 2022. El elenco asiático jugó el repechaje de las Eliminatorias de su continente, pero fue eliminado a manos de Australia.

Sin embargo, el cuadro emiratí también se ha preparado de cara a las próximas clasificatorias. En tal sentido, hace algunos días, perdió ante Paraguay por 1-0.

No obstante, Rodolfo Arruabarrena buscará conseguir un triunfo en este segundo amistoso en la fecha FIFA. Además, buscará utilizar a nuevos jugadores en diferentes posiciones en el campo de juego.





Venezuela vs Emiratos Árabes Unidos: canales

Cabe resaltar que el compromiso amistoso se transmitirá en exclusiva mediante las pantallas de TLT para el territorio venezolano.





Venezuela: posible formación

Graterol, Ferraresi, Larotonda, Makoun, Savarino, Rincón, Murillo, Sotelo, Mejía, Cumana y Rondón.





