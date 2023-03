Estados Unidos vs. El Salvador se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este lunes 27 de marzo por la fecha 6 de la Concacaf Nations League. El partido está programado para iniciar desde las 6:30 p.m. (ET) y 3:30 p.m. (PT), y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS en territorio nortamericano a través de las señales de TNT USA, Universo, Telemundo y STAR Plus. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Cabe destacar que este duelo corresponde al Grupo D. Solo el primer lugar jugará la ronda final del campeonato. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Estados Unidos vs. El Salvador: posibles alineaciones

Estados Unidos: S. Johnson, D. Jones, W. Zimmerman, A. Long, J. Tolkien, E. Williamson, K. Acosta, P. Aaronson, P. Arriola, M. Hoppe, J. Ferreira.

El Salvador: T. Romero, A. Roldan, R. Domínguez, N. Orellana, B. Tamacas, L. Menjívar, M. Cartagena, J- Henríquez, E. Zavaleta, C. Gil, E. Hernández.

Estados Unidos viene de derrotar a Granada por la Concacaf Nations League. (Video: USA)