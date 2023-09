Colo Colo vs. U. Católica se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía TNT Sports y Fútbol Libre por la fecha 25 del Campeonato Nacional de Chile 2023. Este compromiso está programado para el domingo 1 de octubre desde la 3:00 p.m. (horario de Chile, dos horas menos en Perú) y se disputará en el estadio Monumental David Arellano. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias en la web de Depor.

Colo Colo llega a este partido después de empatar por 2-2 en su visita a Cobreloa por la ida de las semifinales de la Copa de Chile. A pesar de contaron con la posesión del balón, el cuadro dirigido por Gustavo Quinteros no consiguió capitalizar sus opciones de gol. David Escalante y Cristián Insaurralde anotaron para los locales, mientras que Carlos Palacios y Leonardo Gil para el ‘Cacique’.

Precisamente Quinteros analizó el desempeño de su equipo en esta primera ‘semi’, siendo bastante autocrítico. “No tuvimos un buen partido, nos faltó elaboración y profundidad. Las tres o cuatro que tuvimos terminamos mal la jugada. La última de Pizarro faltó dar el pase adentro para que fuera gol”, sostuvo.

El entrenador de 58 años quedó disconforme con la poca eficacia que tuvieron en los últimos metros, a pesar de que marcaron dos goles. “No tuvimos claridad en la terminación, pese a hacer dos goles. Nos queda un sabor amargo, porque pudimos hacer mucho más. Ellos, cuando empataron se vinieron con todo con la necesidad del resultado”, agregó.

Asimismo, se refirió a la rotación de sus jugadores pensando en el duelo ante la Universidad Católica. “No me preocupa el desgate. La mayoría de los jugadores los hemos cambiado. No jugaron los últimos 20 o 30 minutos y tenemos cuatro días para llegar de buena manera al partido del domingo. Los defensas pueden sentir más el gasto porque juegan un poco más, pero los volantes y de mitad hacia adelante vienen jugando 65 o 75 minutos”, acotó.

U. Católica, por su parte, llega a este partido después de vencer por 1-0 a Magallanes en el duelo correspondiente a la fecha 24 del Campeonato Nacional de Chile, disputado en el estadio Santa Laura. El gol de Cristian Cuevas fue suficiente para que los universitarios se queden con los tres puntos y escalen a la casilla siete en la tabla de posiciones, metiéndose en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2024.

Nicolás Núñez, director técnico de los ‘Cruzados’, se refirió al clásico de este domingo en el Monumental. “Llegamos en momentos distintos, aunque los clásicos tienen el componente emocional que hace que las cosas se equiparen. Más que cambiar con respecto al partido anterior, en el Monumental Colo Colo se instala mucho en campo rival y asume riesgos. Debemos atacar a campo abierto y ser certeros, tomarle valor a las oportunidades que uno se pueda generar”, apuntó hace unos días.

“Es una oportunidad importantísima para nosotros. De cara al rival, el contexto ayuda mucho, hay muchas cosas que más que por la espinita de haber quedado eliminados con ellos nos llena de confianza para competir muy bien”, agregó, en referencia a la eliminación que tuvieron en la Copa de Chile a manos de los ‘Albos’.

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. U. Católica?

Perú: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Ecuador: 1:00 p.m..

1:00 p.m.. Colombia: 1:00 p.m.

1:00 p.m. México: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Argentina: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Chile: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Uruguay: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Brasil: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Paraguay: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Venezuela: 2:00 p.m.

¿En qué canal ver el Colo Colo vs. U. Católica?

Para ver la transmisión del partido entre Colo Colo y U. Católica, deberás conectarte a las señales de TNT Sports HD y TNT Sports 2. Por otro lado, si prefieres una opción en streaming, podrás verlo a través de Estadio TNT Sports y TNT Sports GO. Eso sí, recuerda que sí ingresa a la alternativa de Fútbol Libre, Depor no recomienda dicha página por ser pirata.

¿Dónde se jugará el Colo Colo vs. U. Católica?

Colo Colo vs. U. Católica: posibles alineaciones

Colo Colo: Brayan Cortés; Maximiliano Falcón, Alan Saldivia, Erick Wiemberg y Bruno Gutiérrez; César Fuentes, Leonardo Gil y Vicente Pizarro; Marcos Bolados, Jordy Thompson y Damián Pizarro.

Brayan Cortés; Maximiliano Falcón, Alan Saldivia, Erick Wiemberg y Bruno Gutiérrez; César Fuentes, Leonardo Gil y Vicente Pizarro; Marcos Bolados, Jordy Thompson y Damián Pizarro. U. Católica: Nicolás Peranic; Daniel González, Guillermo Burdisso, Gary Kagelmacher, Alfonso Parot; Ignacio Saavedra, Bryan Rovira, Cristián Cuevas; Jorge Ortíz, Clemente Montes y Franco Di Santo.





