Si vives el fútbol con el celular en la mano, ya sabes cómo es: revisas la alineación, chequeas el marcador, miras estadísticas y sigues lo que pasa casi en tiempo real.

Y partidos sobran. Liga 1, Libertadores, Sudamericana, la Selección Peruana, Champions, Premier, LaLiga… siempre hay algo para ver.

Por eso, cuando entras a una plataforma de apuestas, quieres ir al grano: encontrar rápido el partido, revisar las cuotas y moverte entre mercados sin dar mil vueltas.

En medio de ese cambio en la forma de seguir el fútbol, Stake Perú también estrenó una nueva versión de su plataforma. Quienes hacen apuestas deportivas en Stake encontrarán cambios en la navegación móvil, las opciones en vivo y la oferta de mercados.

Y hay un detalle que nos llama la atención: si ya tenías cuenta, la actualización trae además un paso obligatorio: volver a registrarse con el mismo correo electrónico que utilizaban antes. Después de completar la re-verificación de datos. Pero aquí es donde algo bueno nos toca, Stake acredita un bono en efectivo como parte del proceso de cambio.

¿Qué gana el hincha peruano con la nueva plataforma?

Si estás siguiendo un encuentro de Alianza, la “U”, Cristal o cualquier otro equipo de la Liga 1, probablemente quieres entrar, encontrarlo rápido y ver qué opciones tienes. Lo mismo pasa si esa noche toca Libertadores o si estás pendiente de un partidazo europeo.

La renovación de Stake apunta precisamente a hacer más sencillo ese recorrido. Una plataforma pensada para el celular, porque seamos sinceros, buena parte del fútbol hoy se sigue con el teléfono en la mano.

Aunque tengas el partido en la televisión, seguramente en algún momento revisas otro resultado, buscas una estadística o ves qué está pasando en el encuentro que empezó a la misma hora.

Por eso tiene sentido que la experiencia esté planteada con un enfoque mobile-first.

No se trata únicamente de hacer que la página “quepa” en una pantalla más pequeña. La idea es que puedas moverte con comodidad desde el celular, encontrar los partidos y revisar las opciones disponibles sin dar demasiadas vueltas.

Eso puede resultar especialmente útil en una jornada cargada.

Imagínate un sábado con varios partidos de la Liga 1 y, casi al mismo tiempo, fútbol español o inglés. O una noche de Libertadores en la que quieres estar pendiente tanto del equipo peruano como del otro partido del grupo.

En esos casos, tener todo más ordenado ayuda bastante.

Además, no necesitas estar sentado frente a una computadora. Puedes revisar la plataforma desde casa, mientras estás fuera o incluso desde el estadio.

Más ritmo para las apuestas en vivo

Cuando el partido ya empezó, todo puede cambiar rapidísimo.

Una roja, un penal, un gol inesperado o simplemente un equipo que empieza a dominar pueden cambiar por completo la lectura del encuentro.

Por eso, la velocidad cobra mucho más peso cuando hablamos de apuestas en vivo.

La nueva plataforma busca ofrecer actualizaciones de cuotas con menor latencia, junto con datos estadísticos y seguimiento minuto a minuto. Así tienes más información a la mano mientras el encuentro sigue avanzando.

La diferencia se nota sobre todo porque una apuesta previa y una apuesta durante el partido son dos cosas bastante distintas.

Antes del pitazo inicial puedes mirar antecedentes, formación o rendimiento reciente. Pero cuando ya van 65 minutos y el marcador está 1-1, el contexto es otro. Ahí importan mucho más las situaciones que se están dando en ese momento.

Tener estadísticas, cuotas y mercados dentro del mismo entorno hace que sea más fácil seguirle el ritmo al partido sin estar saltando entre diferentes páginas.

Más mercados para el fútbol que sigues

El hincha peruano tampoco vive de una sola competencia.

La Liga 1 tiene su espacio, claro, pero también están la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y todo lo que ocurre fuera del continente.

Una noche puedes estar pendiente de un equipo peruano jugando la Libertadores y al día siguiente tener Champions League. Luego llega el fin de semana y vuelven los campeonatos europeos y la fecha local.

La nueva plataforma amplía la profundidad de mercados para ese tipo de encuentros.

No todo tiene que reducirse al clásico “quién gana”. Dependiendo del partido y de lo que esté disponible en ese momento, puedes encontrar diferentes opciones relacionadas con goles y otras situaciones del juego.

Eso hace que la plataforma tenga más alternativas para quien ya iba a sentarse a ver el partido de todas maneras.

En pocas palabras, la renovación busca adaptarse mejor a cómo se vive hoy el fútbol: desde el celular, con varias competiciones abiertas al mismo tiempo y con buena parte de la atención puesta en lo que está pasando en vivo.

Guía para usuarios existentes: tus fondos y tu cuenta están seguros

Si ya tenías una cuenta en Stake, seguro lo primero que quieres saber no es qué cambió en el diseño, sino qué pasa con tu cuenta y qué tienes que hacer ahora.

La respuesta es simple: tendrás que volver a registrarte usando el mismo correo electrónico que ya tenías asociado a Stake.

Ojo con eso, porque no se trata de crear otra cuenta con un correo distinto. Para hacer el cambio correctamente, debes usar la misma dirección que utilizabas antes.

Después viene la re-verificación de tus datos personales. Básicamente, Stake te pedirá confirmar nuevamente tu información para dejar activa tu cuenta en la nueva plataforma.

Suena a trámite, sí, pero son dos pasos fáciles de diferenciar. Primero haces el re-registro con tu correo habitual y luego completas la re-verificación de tus datos. Cuando terminas ambos, ya queda listo el proceso de actualización.

La renovación también busca mejorar el rendimiento y la seguridad de la plataforma, así que esta verificación forma parte del cambio al nuevo sistema.

¿Y si te preocupa tu cuenta o el dinero que tenías antes? Lo más importante es no inventarte otro correo ni abrir un registro diferente por tu cuenta. Sigue el proceso con la dirección que ya usabas para que tu perfil pueda quedar correctamente identificado.

Además, hacer el cambio tiene premio.

Una vez que completes correctamente la re-verificación, recibirás un bono en efectivo dentro de Stake. El monto dependerá del tipo de usuario que seas: los usuarios generales reciben una cantidad fija, mientras que los VIP pueden acceder a un bono mayor.

Así que, en corto: mismo correo, re-verificas tus datos y terminas de activar tu cuenta en la nueva plataforma. De paso, te llevas el bono por completar la actualización.

Paso a paso: cómo re-registrarte y reclamar tu bono en efectivo

La buena noticia es que no tienes que pasar por un proceso todo enredado para llevarte esa pasta.

Si ya utilizabas Stake Perú, lo principal es tener claro cuál era el correo electrónico asociado a tu cuenta. A partir de ahí, la actualización se divide básicamente en tres pasos.

1. Ingresa con tu correo electrónico habitual

Empieza entrando a la nueva plataforma y utiliza el mismo correo electrónico que tenías registrado anteriormente.

Este punto es más importante de lo que parece. Tienes que obligatoriamente usar los mismos datos. Si no tenías cuenta antes o usas un nuevo email, no te van a dar nada.

Si tienes varias direcciones de correo y no recuerdas cuál usabas, vale la pena comprobarlo antes de empezar. La idea es que el sistema pueda reconocer correctamente tu registro anterior durante la transición.

Evita utilizar un correo diferente simplemente para avanzar más rápido. El proceso de actualización está pensado para usuarios existentes y parte precisamente de la dirección que ya estaba vinculada a la cuenta.

2. Completa la re-verificación de tus datos

Después tendrás que volver a validar tu información personal.

La re-verificación sirve para confirmar tus datos dentro de la nueva versión de Stake y completar la migración de la cuenta.

Lo mejor en esta etapa es revisar todo con calma antes de enviar la información.

3. Confirma tu cuenta y recibe el bono

Una vez que la re-verificación queda completada correctamente, llega la recompensa por actualizar tu registro.

Stake acredita un bono en efectivo dentro de la plataforma.

El monto depende de la categoría de usuario:

Si eres usuario general, el bono es de 40 PEN. Esto aplica tanto para quienes habían realizado depósitos como para quienes no.

En el caso de los usuarios VIP, la recompensa se encuentra entre 100 y 300 PEN.

La acreditación se realiza después de completar correctamente la re-verificación de datos en la nueva plataforma.

Por eso, si ya eras usuario, lo más práctico es seguir el orden: usa tu correo habitual, completa la validación de información y confirma la cuenta.

No necesitas buscar caminos alternativos ni hacer un registro totalmente separado.

Además del incentivo económico, terminar el proceso te deja listo para utilizar todas las novedades de la plataforma: la experiencia móvil renovada, las opciones de apuestas en vivo y los mercados disponibles para fútbol peruano e internacional.

Y con Liga 1, torneos continentales y fútbol europeo prácticamente todas las semanas, ocasiones para probar el nuevo entorno no van a faltar.

Preguntas frecuentes sobre el re-registro y la nueva plataforma

¿Por qué debo volver a registrarme en la plataforma?

Porque Stake Perú renovó su plataforma y los usuarios existentes deben actualizar su registro. Para hacerlo necesitas utilizar el mismo correo electrónico que ya tenías asociado y completar nuevamente la verificación de tus datos personales.

¿Tengo que usar el mismo correo electrónico de mi cuenta anterior?

Sí. El re-registro debe hacerse con el correo electrónico que ya tenías vinculado a Stake. Utilizar la dirección habitual permite identificar tu cuenta correctamente durante el proceso de transición hacia la nueva plataforma.

¿De cuánto es el bono por completar el re-registro?

Los usuarios generales, hayan depositado anteriormente o no, reciben un bono en efectivo de 40 PEN. Para los usuarios VIP, la recompensa por completar el proceso de re-registro va desde 100 hasta 300 PEN.

¿Cuándo se acredita el bono en efectivo?

El bono se acredita en la plataforma después de que completes correctamente el proceso de re-verificación de tus datos. Es decir, primero debes actualizar el registro, validar la información solicitada y terminar la activación de la nueva cuenta.

¿Tengo que hacer la re-verificación aunque ya era usuario de Stake?

Sí. La renovación de la plataforma requiere que los usuarios existentes vuelvan a registrarse y completen la verificación de sus datos. Es parte del proceso necesario para activar la cuenta dentro de la nueva versión.

¿Qué mejoras ofrece la nueva plataforma para el fútbol peruano?

La renovación incluye una experiencia móvil optimizada, actualizaciones más ágiles para las apuestas en vivo, estadísticas durante los encuentros y una mayor profundidad de mercados para la Liga 1, torneos continentales y grandes competiciones internacionales.

¿Puedo usar la nueva plataforma desde el celular?

Sí. Uno de los puntos principales de la renovación es su enfoque mobile-first, pensado para que puedas navegar, buscar partidos, consultar cuotas y seguir mercados en vivo cómodamente desde el celular.

¿Hay mercados además de la Liga 1?

Sí. La oferta deportiva también contempla competiciones como la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y grandes ligas internacionales, por lo que puedes seguir tanto el fútbol peruano como buena parte de los principales encuentros del calendario internacional.