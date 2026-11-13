Desde el , vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por un amistoso FIFA. ¿Dónde pasan el partido? Para todo Paraguay, este enfrentamiento estará disponible en las señales de Trece (Canal 13), GEN (Canal 12), VS Sports y la alternativa de streaming en la plataforma de APF TV. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este viernes 13 de noviembre desde las 7:00 a.m. (horario en Perú, con dos horas más en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil).

Paraguay vs. Singapur juegan en amistoso internacional. (Video: APF)
Paraguay vs. Singapur juegan en amistoso internacional. (Video: APF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC