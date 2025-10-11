TUDN (EN VIVO | EN DIRECTO) a cargo del vs. en el . Las acciones se desarrollarán en el estadio Julio Martínez Prádanos el sábado 11 de octubre de 2025. El encuentro es válido por los cuartos de final e inicia a las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Paraguay y dos horas más en Argentina. El partido podrá ser visto en señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV con la opción streaming en las plataformas de DGo. En México, se puede ver por la señal de Canal 5 y VIX; en Argentina, por Telefe. Ojo, no recomendamos seguir el partido por Fútbol Libre TV, señal pirata.

México vs. Argentina por Mundial Sub-20. (Video: Selección de México)
