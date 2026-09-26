TUDN llevará la transmisión EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE del compromiso entre vs. , válido por un amistoso internacional por . El encuentro se disputará el sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore y comenzará a las 7:00 p.m. (hora de México). En Perú, Colombia y Ecuador iniciará a las 8:00 p.m., mientras que en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay será desde las 10:00 p.m. Además de TUDN, el partido podrá verse por Canal 5 y TV Azteca 7. No recomendamos buscar el encuentro por señales piratas como Pelota Libre TV.

México vs. Colombia: ver transmisión Canal 5, TV Azteca y TUDN por amistoso FIFA. (Video: @miseleccionmx)
México vs. Colombia: ver transmisión Canal 5, TV Azteca y TUDN por amistoso FIFA. (Video: @miseleccionmx)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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