Por la tercera fecha de la fase de grupos, México vs. Costa Rica se ven las caras en el duelo correspondiente por Copa Oro 2025. Dicho compromiso está pactado para las 9:00 p.m. (hora en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora menos en México) de este miércoles 18 de junio. Desde el Allegiant Stadium, la transmisión estará a cargo de TUDN, Canal 5, Fox Sports y ESPN a través de su plataforma de Disney Plus. No te pierdas todos los detalles de este duelo en Depor.

SOBRE EL AUTOR Ubaldo Villalobos Vidal Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.