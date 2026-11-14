será una de las señales encargadas de llevar todas las emociones del vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE este sábado 14 de noviembre, en el inicio de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27. El encuentro se jugará en el National Stadium de Kingston, donde el ‘Tricolor’ intentará dar el primer golpe de la serie a partir de las 7:00 p.m. (horario del centro de México), una hora más en Perú. La cobertura televisiva también estará disponible por Canal 5 (Televisa) y Azteca 7, mientras que quienes prefieran seguir el compromiso por internet podrán hacerlo mediante ViX Premium. ¡Disfruta el encuentro por las señales oficiales y no recurras a Fútbol Libre TV!

México enfrenta a Jamaica. (Video: FMF)
México enfrenta a Jamaica. (Video: FMF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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