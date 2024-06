El Perú vs. Chile no te lo puedes perder por nada de mundo. Es el ‘Clásico del Pacífico’ y esta vez el duelo será por la primera fecha del Grupo A de la Copa América 2024, que se disputará este viernes 21 de junio en el AT&T Stadium, que se ubica en Arlington, Texas (Estados Unidos). ¿Te encuentras en México y no sabes cómo ver el partido? Tranquilo(a). Aquí te informo que el compromiso será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por TV Azteca 7. Sigue leyendo la nota y averiguarás cómo seguir el minuto a minuto totalmente GRATIS.

El conjunto dirigido por Jorge Fossati, que viene de vencer por la mínima diferencia a El Salvador en un amistoso FIFA, sabe que al frente tendrá a un rival que siempre es difícil de ganar. Más ahora que goza de buen nivel. Y es que ‘La Roja’ llega al compromiso con ‘La Bicolor’ tras golear 3-0 a Paraguay en un encuentro de preparación.

¿Dónde ver TV Azteca 7 en vivo, Perú vs. Chile?

TV Azteca se encargará de llevar la transmisión oficial del partido entre Perú y Chile de forma gratuita. Solo necesitas sintonizar el Canal 7 para hacerlo en señal abierta o también desde los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

Links para ver Perú vs. Chile por Copa América 2024

Si deseas ver el partido Perú vs. Chile GRATIS por streaming, debes ingresar al sitio web oficial de Azteca Deportes. De esta forma, podrás ver la señal desde tu teléfono móvil, PC, Smart TV o tablet. Pero recuerda que también cuentas con la opción de hacerlo descargando la app de TV Azteca.