México y Australia medirán fuerzas este sábado 30 de mayo de 2026 en el Rose Bowl Stadium de Pasadena, California, en un amistoso internacional preparatorio para ambas selecciones rumbo a la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Con inicio programado para las 20:00 horas (tiempo del centro de México), este enfrentamiento permitirá a los estrategas de ambos combinados poner a prueba sus planteles para próxima justa mundialista. Para todo el público mexicano, el partido se podrá seguir en vivo en directo a través de la señal de TV Azteca 7 por televisión y streaming.
TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido México vs. Australia por amistoso válido por fecha FIFA. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.
- Canales 107 SD y 607 HD de Dish
- Canales 107 SD y 1107 HD de SKY
- Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable
- Canales 107 SD y 807 HD de Izzi
Para ver el partido entre México vs. Australia por amistoso Fecha FIFA debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.
Horario, TV y cómo ver en vivo México vs. Australia por fecha FIFA
- Fecha: Sábado, 30 de mayo de 2026
- Partido: México vs. Australia
- TV: Azteca Siete (Canal 7)
- Streaming: Azteca Deportes Network
- Horario: 20:00 horas del Tiempo de Centro de México
- Lugar: Rose Bowl Stadium, Pasadena, California (Estados Unidos)