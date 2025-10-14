Desde el Estadio Akron de Guadalajara, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, por un amistoso internacional de la . ¿A qué hora comienza este encuentro? Según la programación, el partido está pactado para las 8:30 p.m. (horario de México, con una hora más en Perú, Colombia y Ecuador) del martes 14 de octubre del 2025. La transmisión estará a cargo de Azteca 7 y TUDN para todo el territorio mexicano, y ECDF para todo Ecuador. Ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto, alineaciones, goles, estadísticas y todas las incidencias.

Ecuador vs México por amistoso internacional | VIDEO: TUDN
Ecuador vs México por amistoso internacional | VIDEO: TUDN

TAGS RELACIONADOS