TV Azteca 7 transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el compromiso entre vs. , correspondiente a un amistoso internacional por . El encuentro se disputará el sábado 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona y comenzará a las 8:00 p.m. (hora de México), 9:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, 11:00 p.m. en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, y 3:00 a.m. del domingo 4 de octubre en España. Además de TV Azteca 7, el partido también será televisado por Canal 5, TUDN y ViX.

México vs. Estados Unidos: transmisión por Canal 5, TV Azteca y TUDN por amistoso FIFA. (Video: @miseleccionmx)
México vs. Estados Unidos: transmisión por Canal 5, TV Azteca y TUDN por amistoso FIFA. (Video: @miseleccionmx)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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