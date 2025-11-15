Desde el Estadio Corona de Torreón, vs. se ven las caras, por un amistoso internacional de la . ¿A qué hora comenzará este encuentro? Según la programación, el partido está pactado para las 8:00 p.m. (horario de México, con una hora más en Perú, Colombia y Ecuador) del sábado 15 de noviembre del 2025. La transmisión estará a cargo de Azteca 7 y TUDN para todo el territorio mexicano, y AUF TV para todo Uruguay. Ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto, alineaciones, goles, estadísticas y todas las incidencias.

México vs. Uruguay por amistoso. (Video: AUF TV)
México vs. Uruguay por amistoso. (Video: AUF TV)

TAGS RELACIONADOS