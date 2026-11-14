Este sábado 14 de noviembre desde las 7:00 p.m. (horario en México, con una hora más en Perú), vs. chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en el (Jamaica). ¿Cómo ver este partido por la ida de los cuartos de final de la ? La transmisión estará a cargo de TV Azteca 7, TUDN, Canal 5 de Televisa y ViX Premium para todo el público mexicano. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el encuentro comenzará con tres horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. ¡No te lo pierdas!

Con la transmisión de TV Azteca 7, TUDN, Canal 5 de Televisa y ViX Premium, México enfrenta a Jamaica. (Video: FMF)
Con la transmisión de TV Azteca 7, TUDN, Canal 5 de Televisa y ViX Premium, México enfrenta a Jamaica. (Video: FMF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC