Argentina vs. Chile se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) por la jornada 15 de las Eliminatorias Qatar 2022, este jueves 27 de enero del 2022 desde las 7:15 p.m. (horario peruano) en el estadio Zorros del Desierto de Calama. El partido es transmitido por Chilevision, TNT Sports, TyC Sports, Canal del fútbol y Movistar Deportes, y también puedes seguir el minuto a minuto y las incidencias por Depor.

La ‘Roja’ abandona Santiago para medirse a la ‘Albiceleste’ en Calama (más de 2 mil 200 metros de altitud). El conjunto entrenado por Martín Lasarte desea aprovechar esta condición en la etapa final de las Clasificatorias ante un equipo que se presentará sin Lionel Messi.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Chile por las Eliminatorias Qatar 2022?

México – 6:15 p.m.

Perú – 7:15 p.m.

Colombia – 7:15 p.m.

Ecuador – 7:15 p.m.

Venezuela – 8:15 p.m.

Bolivia – 8:15 p.m.

Argentina – 9:15 p.m.

Chile – 9:15 p.m.

Paraguay – 9:15 p.m.

Uruguay – 9:15 p.m.

Brasil – 9:15 p.m.

España – 1:15 a.m. (28 de enero)

¿A qué hora ver partido Argentina vs. Chile?

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Publica

Bolivia: COTAS Televisión

Brasil: SporTV, Canais Globo, NOW NET e Claro

Chile: Chilevision, TNT Sports Go, TNT Sports HD, Estadio TNT Sports

Colombia: Caracol TV, Caracol Play

Ecuador: Canal del Futbol

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú: Movistar Deportes Peru, Movistar Play

España: #Vamos

Estados Unidos: Fubo Sports Network

Uruguay: VTV+

Venezuela: TLT Play

Los chilenos cerraron el 2021 fuera de la zona de repechaje y clasificación directa. La buena noticia es que solo están a punto debajo de ambos objetivos. Vale decir, los sureños están empatados con Uruguay (16) y detrás de Perú y Colombia, con 17.

¿Cómo ver Argentina vs. Chile por las Eliminatorias Qatar 2022?

Movistar Deportes es la señal habilitada para ver el partido de las Eliminatorias Qatar 2022 que presentará a la selección chilena con dudas en torno al estado físico de Charles Aránguiz y Erick Pulgar. Ambos serán evaluados para conocer si irán desde el inicio.

De momento, Lasarte tiene claro que Eduardo Vargas, Ben Brereton y Alexis Sánchez serán los hombres que irán en la ofensiva. Mientras que parte de la columna vertebral la completan Claudio Bravo y Gary Medel. Arturo Vidal no estará esta jornada por suspensión.

De su lado, Argentina encara estos compromisos sin Lionel Messi. El delantero se contagio de coronavirus y recién vio acción oficial el pasado fin de semana con PSG. Así que Lionel Scaloni eligió dar descanso a su máxima estrella para que se recupere totalmente.

Sin el capitán, el DT de la selección debe elegir entre Nicolás González y Paulo Dybala como reemplazantes del 10. En más, Lisandro Martínez debe tomar el puesto de Cristian Romero, recientemente recuperado de una lesión muscular.

Posibles alineaciones de Argentina vs. Chile

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Nicolás González o Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

Chile: Claudio Bravo; José Pedro Fuenzalida, Gary Medel, Guillermo Maripán, Sebastián Vegas; Claudio Baeza o Charles Aránguiz, Tomás Alarcón o Erick Pulgar, Marcelo Allende; Eduardo Vargas, Ben Brereton y Alexis Sánchez.





¿Dónde juegan Argentina vs. Chile por las Eliminatorias Qatar 2022?





