Desde el United Airlines Field at the Memorial Coliseum, Argentina vs. Costa Rica se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por amistoso internacional desde Estados Unidos. El partido será este martes 26 de marzo desde las 10:00 p.m. (hora peruana) y 12:00 p.m. (hora de Argentina). Los dirigidos por Lionel Scaloni no cuentan con la presencia de Lionel Messi. En el duelo anterior, la ‘albiceleste’ se impuso por 3-0 ante El Salvador. La transmisión estará a cargo de la señal de TyC Sports y TV Pública. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias.

Los de Lionel Scaloni vienen de imponerse con mucha tranquilidad a su similar de El Salvador (3-0) con los goles de Cristian Romero, Lo Celso y Enzo Fernández, un resultado que le permite su novena victoria en sus últimos diez partidos en todas las competencias.

Además para la Albiceleste es la novena victoria consecutiva en partidos amistosos, con lo mejor en la zona defensiva al no recibir goles en cada una de esas victorias, rendimiento que está dispuesto a mantener a mitad de semana en su duelo ante Costa Rica, contra quien registra buenos resultados en sus duelos directos.

Los de Gustavo Alfaro llegan con la confianza a tope tras su victoria sobre Honduras (3-1) resultado que le permite clasificar a la Copa América 2024 donde hará su debut, y donde enfrentará a selecciones Brasil, Paraguay y Colombia.

El resultado le permite al seleccionado Tico encadenar su segunda victoria consecutiva, anteriormente derrotaron en un amistoso ante El Salvador (2-0), y ahora se alista para enfrentar a una selección de mejor nivel como es Argentina.

Enfrentar a la Albiceleste no ha sido nada sencillo para una selección de Costa Rica contra quien no solo no registra victorias en sus ocho duelos en todas las competencias, sino que en siete de ellas finalizando en derrotas, e incluso su reciente duelo finalizó con goleada (3-0) con dobletes de Sergio Agüero y Ángel Di María.

¿Cuándo y a qué hora juega Argentina vs. Costa Rica?

El enfrentamiento entre las selecciones de Argentina y Costa Rica tendrá lugar en el Estadio United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles, Estados Unidos, este martes 26 de marzo. El inicio del juego está programado para las 10:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. Para los aficionados en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el partido dará comienzo a la medianoche, madrugada del miércoles.

¿En qué canales de TV pasan el Argentina vs. Costa Rica?

El amistoso entre las selecciones de Argentina vs. Costa Rica será transmitido a través de los canales TyC Sports y TV Pública en todo territorio argentino y en calidad de señal abierta. Para el resto de América Latina, el canal que pasará el partido es TyC Sports Play, Cont.ar, Flow, DGO y Telecentro Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

¿En dónde juegan Argentina vs. Costa Rica?

