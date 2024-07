Se define al primer clasificado para las semifinales de la Copa América 2024. Argentina vs. Ecuador juegan este jueves 4 de julio en el primer partido de los cuartos de final del torneo, a partir de las 22:00 horas (Buenos Aires) o 20:00 horas (Ecuador) y con transmisión de la TV Pública EN VIVO para el territorio argentino, que podrá disfrutar de este duelo en señal abierta y sin costo alguno. La selección argentina quiere alcanzar una nueva final del torneo y en frente tendrá a una selección ecuatoriana a la que no es nada sencilla anotarle goles. Sigue aquí el minuto a minuto y no te pierdas las incidencias.

TV Pública EN VIVO transmitirá Argentina vs. Ecuador de la Copa América 2024 (Video: TVPública)