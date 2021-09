Argentina vs Venezuela juegan por la novena fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, en un duelo que no tiene margen de error. Ambas selecciones llegan con realidades diferentes y solo es válido sumar tres puntos. TyC Sports y TyC Play transmitirán el partido de fútbol en vivo y en directo por todas sus plataformas. Aquí todos los detalles que debes tomar en cuenta.

Lionel Messi, cuatro días después de estrenar la camiseta del París Saint-Germain, reanuda este jueves la carrera por la clasificación al Mundial de Qatar 2022 con Argentina , que enfrenta a una Venezuela con nuevo entrenador.

Convertido en la mayor estrella de la constelación del PSG en medio de un explosivo mercado de fichajes que llevó a Cristiano Ronaldo de vuelta al Manchester United, Messi debutó con el club francés el domingo en victoria 2-0 ante el Reims, decidida por dos goles de Kylian Mbappé.

En vísperas del partido del jueves en el Estadio Olímpico de la UCV, Argentina suma 12 puntos en seis presentaciones y escolta al líder Brasil, que tiene 18.

Venezuela es novena, con cuatro unidades, las mismas que el colista Perú, aunque con mejor diferencia de goles. La Vinotinto tendrá a Leonardo González como seleccionador interino, después de que el portugués Jose Peseiro rescindiera su contrato por retrasos con su salario.

Venezuela, único país de Sudamérica que jamás ha jugado el Mundial, intenta mantener un hilo de esperanza.

Leo González, exinternacional venezolano de 49 años, asumió el pasado 23 de agosto como seleccionador interino para los partidos de la ante Argentina , Perú y Paraguay en esta triple fecha; solución de emergencia en un momento complicado.

¿A qué hora juegan Argentina vs Venezuela por Eliminatorias?

Venezuela: 8:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Perú: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Paraguay: 8:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m

Uruguay: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York): 8:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (03/09)

Argentina, con miras al Superclásico ante Brasil en Sao Paulo

Argentina juega con Venezuela por la novena fecha de las Eliminatorias. El partido de fútbol se transmitirá vía TV Pública de manera gratuita. (Foto: AFP)

Después del duelo contra Venezuela en Caracas, Argentina jugará frente a su archirrival Brasil y Bolivia en la triple fecha premundialista. “Son tres partidos en pocos días y hay que administrar las fuerzas”, indicó. “De todas formas, siempre pondremos en cancha lo que creemos que sea lo mejor”, dijo.

Después de la incertidumbre que provocó la amenaza de las ligas de Inglaterra, España e Italia de apoyar a los clubes que se negaran a ceder jugadores a sus selecciones nacionales por la pandemia de covid-19, el combinado albiceleste podrá contar con los 30 efectivos que citó su joven seleccionador de 43 años.

Despejada la duda que representaba tener que sustituir a futbolistas como Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso o Lautaro Martínez por un eventual veto, Scaloni tiene espacio para barajar cartas.

Dos jugadores fundamentales en la Argentina que ganó la Copa América al derrotar 1-0 a Brasil en la final en el Maracaná, el defensor Cristian ‘Cuti’ Romero y el mediocampista Leandro Paredes, están suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas. Germán Pezzella y Guido Rodríguez son candidatos a tomar su lugar.

¿Cómo va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022?

A puertas del reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022, te damos a conocer la tabla de posiciones de la competición sudamericana, donde Brasil se mantiene líder absoluto con una ventaja considerable de su más cercano perseguidor. Argentina, Ecuador y Uruguay están alcanzando la clasificación directa, mientras Colombia se ubica en zona de repechaje. Aquí las posiciones y el puntaje.

1. Brasil – 18 puntos

2. Argentina – 12 puntos

3. Ecuador – 9 puntos

4. Uruguay – 8 puntos (0 DG)

5. Colombia – 8 puntos (-2 GD)

6. Paraguay – 7 puntos

7. Chile – 6 puntos

8. Bolivia – 5 puntos

9. Venezuela – 4 puntos (-6 DG)

10. Perú – 4 puntos (-8 DG)

¿Cómo formarán Argentina vs Venezuela por Eliminatorias 2022?

Selección de Argentina: Emiliano Martínez - Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña - Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Guido Rodriguez, Giovani Lo Celso, Lionel Messi - Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Selección de Venezuela: Wuilker Faríñez - Alexander González, Nahuel Ferraresi, Mikel Villanueva, Roberto Rosales - Tomás Rincón, Junior Moreno - Jefferson Savarino, Rómulo Otero, Yeferson Soteldo - Josef Martínez. DT: Leonardo González.