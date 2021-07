Argentina vs. Australia se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) por la jornada 1 del Grupo C del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos, este jueves 22 de julio desde las 5:30 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy se encuentra a cargo de TyC Sports, Marca Claro y Claro Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Se espera todo un partidazo entre ambos conjuntos.

Campeona olímpica en Atenas 2004 y Pekín 2008, la selección Sub-23 de Argentina iniciará su participación en Tokio cuando se mida con Australia, cuarta en Barcelona 1992. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Domo de Sapporo

Argentina vs. Australia: horarios del partido y canales

México - 5:30 a.m. - Claro Sports y Marca Claro

Perú - 5:30 a.m. - Claro Sports y Marca Claro

Ecuador - 5:30 a.m. - Claro Sports y Marca Claro

Colombia - 5:30 a.m. - Claro Sports y Marca Claro

Bolivia - 6:30 a.m. - Claro Sports y Marca Claro

Venezuela - 6:30 a.m. - Claro Sports y Marca Claro

Paraguay - 6:30 a.m. - Claro Sports y Marca Claro

Chile - 6:30 a.m. - Claro Sports y Marca Claro

Argentina - 7:30 a.m. - TyC Sports, Claro Sports y Marca Claro

Uruguay - 7:30 a.m. - Claro Sports y Marca Claro

Brasil - 7:30 a.m.

España - 12:30 p.m. - Eurosport Player Spain





El entrenador de la ‘Albiceleste’, Fernando Batista, hermano del ‘Checho’, oro en Pekín dirigiendo al equipo que lideraba Leo Messi, sabe del doble desafío de este estreno: los nervios y ansiedad del comienzo sumado al rigor físico que imponen los ‘Aussies’.

Los chicos “están con muchas ganas de debutar” en los Juegos. “Lo vivimos con adrenalina y ansiedad”, agregó el ‘Bocha’ tras la visita al estadio mundialista de Sapporo, donde disputará su segundo encuentro de llave frente a Egipto, el próximo domingo.

Con apenas el portero del Cádiz Jeremías Ledesma como refuerzo mayor de 24 años, la ‘Albiceleste’ tendrá un partido incómodo, contra un rival que corre y mete en todos los sectores de la cancha.

Es un rival físico, corre mucho y tenemos que cuidarnos de eso. Nosotros tenemos que ser los protagonistas del partido y manejar los tiempos”, apuntó el ‘Bocha’.

Para ello, cuenta con la frescura y posesión de balón que le puede aportar Alexis Mac Allister y la profundidad de Ezequiel Barco, socios ideales para la potencial del tanque Adolfo Gaich.

Pero Graham Arnold, entrenador de los ‘Olyroos’, los futbolistas olímpicos de los ‘Socceroos’, prefiere “poner el foco más en nuestro desempeño, en nuestras sesiones de entrenamiento” y llegar listos para “causar conmoción al mundo” con un rendimiento “especial de nuestros jugadores”.

“Llegamos al torneo con grandes expectativas y no para hacer número. Queremos mostrarle al mundo lo que somos capaces de hacer”, añadió el DT, recordando que las viejas glorias del pasado de los gigantes del fútbol no juegan en Tokio 2020.

Argentina vs. Australia: probables alineaciones

Argentina: Jeremías Ledesma, Hernán De La Fuente, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Francisco Ortega, Fausto Vera, Santiago Colombatto, Martín Payero, Alexis Mac Allister, Ezequiel Barco y Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista.

Australia: Thomas Glover, Joel King, Harry Souttar, Kye Rowles, Thomas Deng, Riley McGree, Connor Metcalfe, Denis Genreau, Caleb Watts, Daniel Arzani y Mitchell Duke. DT: Graham Arnold.

Con información de EFE.





