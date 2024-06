Empieza la jornada final de la fase de grupos de la Copa América 2024 y tendremos el enfrentamiento de Argentina vs. Perú este sábado 29 de junio, que podrás verlo a través de TyC Sports desde las 21:00 horas . La selección albiceleste viene de 2 victorias en sus primeros juegos (ante Canadá por 2-0 y Chile por 1-0), mientras que Perú viene de un empate ante Chile y de perder ante Canadá en la fecha pasada, por lo que necesita de una victoria si quiere clasificar a los cuartos de final, aunque no depende de sí mismo.

Una buena noticia para Perú, que urge de los 3 puntos para soñar con la clasificación, es que Argentina no colocará a su mejor once desde el inicio, pues el técnico Scaloni le dará rodaje a aquellos que no tuvieron minutos en los dos primeros partidos. Hay alta expectativa por lo que pueda realizar Alejandro Garnacho, una de las joyas de esta selección albiceleste.

Así lo confirmó Lionel Scaloni luego del triunfo ante Chile. “En el próximo es justo y creo que así será que jueguen los chicos que no han jugado estos dos partidos, porque también los necesito ver y lo merecen”, afirmó el técnico Lionel Scaloni sobre el juego ante Perú, que lo disputará con alineación alterna.

¿Cómo ver Argentina vs. Perú de la Copa América 2024?

Fecha: sábado 29 de junio.

sábado 29 de junio. Lugar: Hard Rock Stadium.

Hard Rock Stadium. Hora: 21:00 horas.

21:00 horas. TV: TyC Sports (Argentina).

TyC Sports (Argentina). Streaming: TyC Sports Play.

¿Cómo ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Perú?

Para ver la transmisión del partido de Argentina vs. Perú por la Jornada 3 del Grupo A en la Copa América 2024, podrás seguirlo a través de TyC Sports en vivo. Este canal de TV en la Argentina se encuentra disponible en los cableoperadores de Cablevisión Digital, DIRECTV y Telecentro. Por ello, aquí te dejamos con la guía de canales para que puedas ver este enfrentamiento.

Canales 22 SD y 101 HD de Cablevisión Digital

Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Canales 106 SD y 1016 HD de Telecentro

Si deseas ver TyC Sports desde tu smartphone (iOS o Android), tablet, PC o Smart TV deberás descargar la aplicación de TyC Sports Play haciendo clic en play.tycsports.com. Si aún no la tenés instalada en tu dispositivo móvil, debés registrarte de manera gratuita siguiendo unos simples pasos y luego asentar la cuenta de tu cableoperador.