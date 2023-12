U. de Chile vs. Cobresal se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 3 de diciembre por la fecha 29 del Campeonato Nacional en el Estadio El Cobre. El compromiso está programado para iniciar a las 6:00 de la tarde (hora chilena y 4:00 p.m. en Perú) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS a través de las señales de TNT Sports y Estadio TNT Sports. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Cabe destacar que ambos necesitan volver a sumar: los ‘Azules’ sueñan con meterse en puestos internacionales y los ‘Mineros’ ya no tienen margen de error en lo más alto de la tabla. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Leandro Fernández se refirió al partido del domingo ante Cobresal. (Video: U. de Chile)





U. de Chile vs. Cobresal: posibles alineaciones

U. de Chile: Cristopher Toselli; J. Pablo Gomez, M. Zaldivia, L. Casanova y E. Ojeda; I. Poblete, R. Cordero Romo y V. Fernández; L. Fernandez, C. Palacios Ferreira y L. Assadi Reygadas.

Cobresal: A. Santander; D. Céspedes, C. Toro, M. Filla y G. Pacheco; C. Munder, C. Mesías, A. Camargo y F. García; L. Valencia y G. Lezcano.