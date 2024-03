U. de Chile vs. Copiapó se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO este lunes 4 de marzo por la tercera jornada del Campeonato Nacional de Chile, en un duelo que se lleva a cabo en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. El compromiso está programado para comenzar desde las 5:00 de la tarde (hora peruana, 7:00 p.m. en hora chilena) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de TNT Sports 2 y TNT Sports HD. Por streaming se transmitirá en Estadio TNT. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. No te lo puedes perder.

El técnico de U. de Chile, Gustavo Alvarez, se refirió al duelo ante Copiapó. (Video: U. de Chile)





U. de Chile vs. Copiapó: posibles alineaciones

U. de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazabal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Marcelo Morales; Jeison Fuentealba, Israel Poblete, Marcelo Díaz; Lucas Assadi; Cristian Palacios y Maximiliano Guerrero.

Copiapó: Nelson Espinoza; Francisco Calisto, Diego García, Nicolás Vargas, Byron Nieto; Marco Medel, Juan Jaime, Yerko González; Jorge Luis Luna; Tobías Figueroa y Maximiliano Quinteros.