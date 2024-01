U. de Chile vs. Coquimbo Unido se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este martes 30 de enero, por la Copa de Verano “Jugabet Coquimbo 2024 by JetSmart”. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y arrancará desde las 6:00 p.m. (hora peruana y dos más en Chile), bajo la transmisión de TNT Sports y TNT Sports 2 para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como conoce la programación de este partidazo por Depor.

U. de Chile vs. Coquimbo Unido: probables alineaciones

U. de Chile: Cristóbal Campos; Juan Pablo Gómez, Nery Domínguez, Matías Zaldivia, José Castro; Mauricio Morales, Federico Mateos, Israel Poblete; Renato Huerta, Cristián Palacios y Leandro Fernández.

Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Diego Carrasco, Dylan Escobar, Juan Cornejo y Sebastián Cardozo; Dylan Glaby, Sebastián Galani y Luciano Cabral; y Rodrigo Holgado, Rubén Farfán y Benjamín Chandia